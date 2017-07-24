Gli appuntamenti, che hanno preso il via il 30 giugno, continueranno fino al mese di agosto. La terrazza della nota pizzeria reggina ha già visto andare in scena alcune cover band locali, tra cui Amodonostro, Battisti 4ever, The Lizard e Blaskom Band. A calcare la scena questo venerdì sono invece i Faber Quartet, una cover band dedicata a Fabrizio de Andrè. La band nasce sul finire del 2010 dall’unione di 4 musicisti professionisti, con la passione per la musica e soprattutto per le canzoni del maestro della musica italiana De Andrè. Marco Pinto è la voce/basso elettrico della band, ai plettri Peppe D’Agostino, Bruno De Benedetto alle tastiere e Mimmo Condello alla batteria. La band Faber Quartet si colloca tra le band più prolifiche e richieste d’Italia per gli amanti dell’indimenticato Fabrizio De Andrè. Un repertorio incredibilmente vasto e variegato, porta la band a soddisfare anche i palati più esigenti del cantautore genovese. Arrangiamenti tratti da brani originali, e rielaborati dal quartetto, generano un caleidoscopio musicale, che porta l’ascoltatore a vivere o a rivivere la storia di Fabrizio De Andrè. L’appuntamento è per Venerdì 28 Luglio alle ore 21 per godere di una serata all’insegna della musica d’autore e del buon cibo.
Di seguito il calendario degli appuntamenti: il 28 Luglio con Faber Quartet “tributo a De Andrè¨ il 4 Agosto con Manna&Rino “tributo a Mannarino e Rino Gaetano” l’11 Agosto con Evolution “tributo ai Pink Floyd” il 25 Agosto con Groove 4Good “cover band di musica internazionale” Le serate del Music Festival prevedono una cena con pizza in terrazza accompagnata da musica live di respiro italiano e internazionale. Il Funny Club vi aspetta numerosi ogni venerdì per un connubio ideale tra musica dal vivo, divertimento, pizza biologica e ambiente rilassante. Per info&prenotazioni 392/4055945-0965/48247
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