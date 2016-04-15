Al Funny Club il face painting dedicato agli animali
Trasformarsi nel proprio animaletto preferito con il face painting e partecipare a una sfilata: domenica 17 aprile dalle 17 alle 20
15 Aprile 2016 - 07:57 | di Vincenzo Comi
Hai mai pensato di trasformarti nel tuo animaletto preferito?
Il Funny club ti dà la possibilità di farlo, domenica 17 Aprile dalle ore 17.00 alle 20.00!!
Con la tecnica della Face Painting, garantita da personale qualificato, potrai prendere le sembianze del tuo animaletto preferito e partecipare ad una vera e propria sfilata!
In più, animazione, parco, pizza, patatine ,bevanda e foto ricordo a soli 10€ a bambino!
Info e prenotazioni: 0965/48247 – 3924055945.
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