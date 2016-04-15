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Al Funny Club il face painting dedicato agli animali

Trasformarsi nel proprio animaletto preferito con il face painting e partecipare a una sfilata: domenica 17 aprile dalle 17 alle 20

15 Aprile 2016 - 07:57 | di Vincenzo Comi

Bambino con il trucco del face painting a tema animali al Funny Club

Hai mai pensato di trasformarti nel tuo animaletto preferito?

Il Funny club  ti dà la possibilità di farlo, domenica 17 Aprile dalle ore 17.00 alle 20.00!!

Con la tecnica della Face Painting, garantita da personale qualificato, potrai prendere le sembianze del tuo animaletto preferito e partecipare ad una vera e propria sfilata!

In più, animazione, parco, pizza, patatine ,bevanda e foto ricordo a soli 10€ a bambino!

Info e prenotazioni: 0965/48247 – 3924055945.

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