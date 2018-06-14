Al Funny Club Open Day gratuito per tutti i bambini
Venerdì 15 giugno open day gratuito per tutti i bambini: nuovo staff di animazione, attività e promozioni esclusive per il centro estivo 2018
14 Giugno 2018 - 14:10 | di Vincenzo Comi
Il Funny Club, venerdi 15 giugno, dalle ore 7.30 alle 14 darà inizio al centro estivo 2018 invitando tutti i bambini all’open day gratuito pensato per far divertire i piccoli grazie ad un nuovo staff di animazione.
Vieni a conoscere i nuovi servizi del Funny Club: scherma, laboratori teatrali, olimpiadi sportive, corsi di chitarra, equitazione, calcio, parco giochi, laboratori di cucina e artistici, e ovviamente il mare.
Partecipa anche tu al nostro open day gratuito, solo per quel giorno potrai avere sconti e promozioni esclusive!
Ti aspettiamo, da noi sarà diverso. Per prenotare CLICCA QUI.
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