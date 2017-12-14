Lunedì 18 dicembre al Granillo imprenditori, commercialisti e 'Night People' in campo per il Rotary: biglietto a 3 euro contro la poliomielite

Si terrà a Reggio Calabria, precisamente allo stadio Oreste Granillo, l’evento a scopo solidale ‘Dai un calcio alla polio!”. Appuntamento per lunedi 18 dicembre alle ore 10, il ricavato (3 euro il costo simbolico del biglietto) andrà a finanziare l’eradicazione totale a livello mondiale del virus della poliomielite.

Nel triangolare a scopo benefico si sfideranno la squadra degli imprenditori reggini (capitanata dal sindaco Falcomatà), quella dell’Ordine dei commercialisti (capitanata da Stefano Poeta) e la squadra ‘Night People’ (dj, animatori e pr reggini) guidata da Antonio Venanzi.

Andrea Campiglia, presidente del Rotary Reggio Calabria e organizzatore della manifestazione, presenta l’evento che si terrà il 18 dicembre al Granillo: “Sarà una raccolta fondi divertente, speriamo che la città risponda presente. Grazie alla collaborazione di tutti i partner e con gli istituti scolastici, l’obiettivo è quello di avere almeno 3 mila persone al Granillo”.

I biglietti sono acquistabili presso i seguenti punti vendita: Moma Space, Bar Veneto, Ristorante Via Veneto, Hostaria dei Campi, B’Art.