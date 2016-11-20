Al Liceo Artistico la “prima biennale area metropolitana dello stretto”

L’Associazione Culturale CALABRIA- SPAGNA di Reggio Calabria, rappresentata dalla Presidente Dott.ssa Rosa Fontana, in collaborazione con Il LICEO ARTISTICO “M. PRETI – A. FRANGIPANE” di Reggio Calabria, rappresentato dal Dirigente Avv. Albino Barresi, hanno indetto la prima edizione del Concorso Pittorico, denominata:

Il concorso pittorico e le finalità dell’evento

B.A.M.S.2016 RC

“PRIMA BIENNALE 2016 AREA METROPOLITANA DELLO STRETTO”

L’evento è finalizzato a promuovere, sostenere e valorizzare i rapporti storico culturali tra l’Italia ed i Paesi Ispanici. L’intento è quello di creare un primo evento, raggruppando artisti dell’area dello Stretto, culla dei rapporti Italo Spagnoli nel periodo relativo alla dominazione Aragonese e Spagnola. Il soggetto delle opere, per tanto, dovrà ispirarsi ad argomenti attinenti la civiltà spagnola e/o hispano americana.

La partecipazione al premio, è aperta a tutti gli artisti dell’area Metropolitana dello Stretto (Reggio Calabria Città Metropolitana, Messina Città Metropolitana), sia italiani che stranieri, che abbiano compiuto il 18° anno di età.

L’iscrizione al “Bando Evento Contest Artistico” dovrà perferzionarsi entro il 31 dicembre 2016; i candidati dovranno far pervenire o recapitare personalmente le opere entro le ore 19.00 del 31 gennaio 2017.

La disciplina sulla quale si basa il concorso è la Pittura. Ogni artista potrà partecipare con un massimo di due opere. Le opere potranno essere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica, e su qualsiasi supporto. Le misure massime consentite per lato per ogni opera sono di cm 100 x 100.

Sono previsti dei premi per gli artisti vincitori.

1° Premio, euro 1000,00 (mille/00) più Attestato di Primo classificato

2° Premio, Voucher per un fine settimana (tre giorni più due notti) di soggiorno, presso l’Hotel Ariston di Taormina (ME), offerto dall’Agenzia di Viaggi “Ombellico del mondo”, più Attestato di Secondo classificato.

3° Premio Buono spesa di euro 50,00 (cinquanta/00), offerto dal Supermercato “MAXI SCONTO” di Villa San Giovanni (RC), più Attestato di Terzo classificato.

Tutti gli altri artisti, ammessi al Contest, riceveranno un attestato di partecipazione al concorso.

La proclamazione dei vincitori avverrà alle ore 17,00 del 18 Febbraio 2017, alla quale seguirà un buffet di benvenuto. Lo stesso giorno sarà inaugurata, presso la sala Convegni dello stesso Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria, la mostra di tutte le opere ammesse.

La mostra rimarrà aperta per un periodo di quindici giorni.

Dove consultare il bando

Per maggiori informazioni è consultabile il Bando sui siti:

www.liceopretifrangipane.gov.it

www.calabriaspagna.wixsite.com

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