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Al Liceo Artistico Preti-Frangipane il pre-opening dell’International Fashion Week

Il 5 maggio lo stilista Gianni Sapone incontra gli studenti del Liceo Artistico Preti-Frangipane in un pre-opening dedicato alla creatività e alla moda

04 Maggio 2017 - 18:11 | di Pasquale Romano

International Fashion Week: pre-opening al Liceo Artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria

L’Assessore alle politiche giovanili del Comune di Reggio Calabria Saverio Anghelone in collaborazione con la Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, in occasione dell’International Fashion Week ha promosso ed organizzato un pre-opening tra l’eccellenza del made in Italy Gianni Sapone e gli studenti del Liceo Artistico Preti Frangipane. L’obiettivo è quello di far scoprire la creatività attraverso un bozzetto di moda e la realizzazione dell’abito stesso.

Gianni Sapone, diplomatosi al Liceo Artistico Preti di Reggio Calabria, è una delle eccellenze della Città nel campo della moda, esempio di come un giovane reggino, coltivando la propria passione, sia riuscito a realizzare una casa di moda haute-couture che opera sul territorio nazionale ed internazionale.

Lo stilista incontrerà gli studenti del Liceo domani venerdì 5 maggio alle 10,30 e spiegherà loro il percorso da seguire per poter entrare nel mondo del fashion system.

Interverranno la Dirigente alle Politiche giovanili del Comune di Reggio Calabria Carmen Stracuzza, il fashion designer Gianni Sapone, il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Preti-Frangipane Albino Barresi, la Presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer Alessandra Giulivo e la responsabile del Servizio Politiche Giovanili Rosa Romeo.

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