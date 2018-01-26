Nel ricordo della Shoah e delle leggi razziali, il liceo Campanella e il CIS Calabria presentano il docufilm tratto dal libro di Antonio Pugliese

Nel ricordo della Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, sabato 27 gennaio 2018, alle ore 10, presso l’Aula Magna del Liceo Classico “T. Campanella di Reggio Calabria, lo stesso Liceo e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presentano il docufilm “Mio padre nel lager”, regia di Enzo Carone, commento di Antonio Pugliese, voce narrante di Michele Kalamera, colonna sonora di Carmine Barrese e Pino Greco musiche di Francesco Perri.

Interverranno: Maria Rosaria Rao, Dirigente scolastico del Liceo Classico “T. Campanella”; Loreley Rosita Borruto, Presidente del CIS della Calabria. Relazionerà Antonio Pugliese, Ordinario di Clinica Veterinaria, Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Messina, componente del Comitato Scientifico del Cis. Il docufilm tratto dall’omonimo libro di Antonio Pugliese ci fa ricordare una delle pagini più tristi della storia. Il protagonista del film, per fortuna diventato vecchio, ripercorre con lucidità mentale e chiarezza di immagini la propria giovinezza.