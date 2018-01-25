Al liceo Campanella l’incontro con il CIS nel ricordo della Shoah
Il liceo Campanella e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria ricordano la Shoah con il docufilm 'Mio padre nel lager' di Enzo Carone
25 Gennaio 2018 - 13:33 | di Eva Curatola
Sabato 27 gennaio 2018, alle ore 10,00, presso l’Aula Magna del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, lo stesso Liceo e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presentano il docufilm “Mio padre nel lager“, regia di Enzo Carone, commento di Antonio Pugliese, voce narrante di Michele Kalamera, colonna sonora di Carmine Barrese e Pino Greco, musiche di Francesco Perri.
Interverranno: Maria Rosaria Rao, Dirigente Scolastico del Liceo Classico “T. Campanella”; Loreley Rosita Borruto, Presidente del CIS della Calabria. Relazionerà Antonio Pugliese, Ordinario di Clinica Veterinaria, Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Messina, componente del Comitato Scientifico del Cis.
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