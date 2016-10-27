Al Liceo Campanella l’incontro dedicato alla marchesa Clelia Pellicano

Sabato 29 Ottobre 2016, alle ore 10.15, presso l’Aula Magna del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori e il Liceo Classico “T. Campanella” nel contesto del 70° Anniversario della Repubblica promuoveranno la conferenza “La marchesa Pellicano di Gioiosa Jonica, pioniera del movimento per la parità della donna ad inizio ‘900”.

Il programma della conferenza

Dopo i saluti della prof.ssa Maria Rosaria Rao, Dirigente Scolastico del Liceo Classico “T. Campanella” e della dott.ssa Loreley Rosita Borruto, Presidente del CIS, relazionerà il prof. Tito Lucrezio Rizzo, Consigliere titolare dell’Organo centrale di Sicurezza Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, Componente del Comitato Scientifico del CIS. La marchesa Clelia Pellicano (Napoli, 1873 – Castellammare di Stabia 1923) è stata scrittrice e giornalista, “pioniera del femminismo” in Italia ma anche in Europa.

Svolse il mestiere di giornalista, cosa molto rara per una donna dell’Ottocento”, fu corrispondente della rivista mensile “Nuova Antologia” di Firenze, nella sede romana della rivista frequentavano numerosi scrittori del periodo come Pirandello, Verga, De Amicis, Grazia Deledda, ove si pubblicò una interessante indagine sulle donne illustri di Reggio Calabria, e una interessante inchiesta sulle industrie e le operaie del capoluogo calabrese. Clelia Romano Pellicano fu autrice del romanzo “Verso il destino” e delle raccolte di racconti “Novelle calabresi e Coppie” con lo pseudonimo di Jane Gray, ripubblicate nel 1918 con il titolo “La vita in due” e con la firma di Clelia Pellicano.

Le inchieste sulla Calabria

Attraverso sue inchieste, pubblicò nella “Nuova Antologia”, i meccanismi del potere in Calabria, la condizione femminile dell’epoca e il ruolo del clero.