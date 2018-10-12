Lunedì 15 ottobre nell'Aula Magna del liceo Campanella la Giornata europea della cultura ebraica, dedicata allo storytelling: saluti, interventi e musica

Lunedì 15 ottobre p.v., nell’Aula Magna del Liceo Classico “T. Campanella”, alle ore 10:15, si celebrerà la Giornata Europea della Cultura Ebraica, dedicata quest’anno allo “Storytelling“, al narrare, un atto molto presente e decisamente rilevante nella tradizione ebraica, le cui radici affondano proprio in un “racconto”: quello contenuto nella Torah, la Bibbia ebraica, fondativa dell’identità ebraica e patrimonio di tutta l’umanità.

Il significato della Giornata e il coinvolgimento delle scuole

La Giornata Europea della Cultura Ebraica, da diciannove anni appuntamento di notevole risonanza mediatica, che invita a scoprire tradizioni, cultura e luoghi ebraici in Italia, nasce proprio per diffondere una narrazione dell’ebraismo rispondente al vero e, quest’anno, la scelta del coinvolgimento delle scuole (e, per la città di Reggio Calabria, proprio del Liceo Campanella, in ragione della sua prestigiosa storia) vuole rispondere all’esigenza di avvicinare gli studenti ad un confronto formativo con una cultura che trova in Calabria radici antiche.

In apertura della manifestazione, porgeranno i saluti il Dirigente Scolastico, Maria Rosaria Rao, il Dott. Roque Pugliese, Consigliere per la Comunità Ebraica di Napoli e Referente per la Calabria, il Rabbino Rav Umberto Piperno, l’Onorevole Franco Sergio per la Regione Calabria, il Dott. Franco Arcidiaco, Delegato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, la Dott .ssa Anna Nucera, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Reggio Calabria, la scrittrice Miriam Jaskierowicz Arman, il Dott. Francesco Cosentino, Sindaco del Comune di Cittanova.

Gli interventi e i temi in programma

Seguiranno gli interventi della Dott.ssa Daniela Scuncia dell’Associazione ANASSILAOS (“L’ISTINTO DI NARRARE”), del Dott. Tonino Nocera (“LE LORO STORIE:LA NOSTRA STORIA” ), dell’Avv. Anna Golotta, della “Associazione Virginia Holper Monis” (“HETTY HILLESUM , RACCONTARE PER ESSERE LIBERI “), dell’Avv. Antonino Bizzintino, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria (“UN GIORNO TUO FIGLIO TI CHIEDERA”), del Dott.ssa Patrizia Spadafora, Ricercatrice ISN/CNR (“TAY SACHS. MEMORIA DELLA NOSTRA TERRA”, il Dott. Giuseppe Tagarelli, Ricercatore ISAFoM-CNR e Presidente dell’Istituto per gli Studi Storici di Cosenza (“MEMORIA,UOMINI E PAESAGGIO: IL CEDRO IN CALABRIA”).

Prima delle conclusioni, affidate al Rav Umberto Piperno, saranno presentati Momenti musicali al pianoforte a cura del duo pianistico internazionale dei Maestri gemelli De Stefano.