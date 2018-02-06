Il Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria si prepara a celebrare con un evento eccezionale la Prima Giornata Mondiale della Lingua Ellenica, istituita da quest’anno con decisione del governo greco nel giorno della nascita del poeta nazionale greco Dionysios Solomos, autore dell’Inno alla Libertà.

L’evento organizzato in collaborazione con il Centro di Lingua e Cultura Ellenica ELLINOMATHEIA offrirà agli alunni del biennio l’opportunità di conoscere un capolavoro del cinema greco contemporaneo, quasi introvabile in Italia: il film “IFIGENIA” di Mihalis Cacoyiannis, tratto dall’opera di Euripide “Ifigenia in Aulide“.

Il programma della giornata prevede dopo i saluti del D.S. Maria Rosaria Rao la proiezione delle scene più emblematiche del film, in lingua originale con sottotitoli in italiano, con l’introduzione e il commento del filologo, neogrecista e traduttore Matteo Miano, collaboratore della Cattedra di Lingua e Cultura della Grecia Moderna e Contemporanea del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania. Infine interverranno la dott.ssa Kristina Mravcova, esperta di teatro classico e moderno e attrice e la prof.ssa Vasiliki Vourda, docente di lingua neoellenica presso il Centro Linguistico d’Ateneo “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e direttrice responsabile del Centro ELLINOMATHEIA.

L’evento è programmato per la mattinata di venerdì 9 febbraio 2018, dalle 10:00 alle 12:00, presso l’AULA MAGNA del Liceo Classico “Tommaso Campanella”.