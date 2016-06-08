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Al Liceo Classico il concerto della Masterclass annuale di Pianoforte

La Sonartis Academy organizza il concerto finale della Masterclass annuale di Pianoforte con il maestro Cristiano Burato

08 Giugno 2016 - 09:46 | di Redazione

Tastiera di pianoforte, immagine di repertorio

Il 12 giugno 2016, alle ore 19.30 presso l’aula magna del liceo classico “T.Campanella” di Reggio Calabria si terrà la presentazione dell’evento del concerto finale della Masterclass annuale di Pianoforte, organizzato dalla Sonartis Academy, con il maestro Cristiano Burato.

Locandina del concerto finale della Masterclass di Pianoforte, Sonartis Academy

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