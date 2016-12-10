Al Liceo Classico “T.Campanella” i test di accesso all’Università di Siena

Il 16 dicembre il liceo ospita il test gratuito di accesso ai corsi di Giurisprudenza e Consulente del Lavoro, aperto ai maturandi reggini

Il 16 dicembre 2016 alle ore 11.00 il Liceo Classico “T. Campanella” sarà sede ufficiale del Test di accesso ai corsi di laurea dell’Università degli Studi di Siena. Il Dipartimento di Giurisprudenza del prestigioso ateneo effettuerà il Test di accesso ufficiale per l’anno accademico 2017-2018, aperto a tutti gli studenti del quinto anno degli Istituti Scolastici di Reggio Calabria interessati ad iscriversi, dopo il conseguimento del diploma di maturità, al Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza oppure al Corso di Laurea Triennale in Consulente del Lavoro e delle Relazioni Sindacali.

Il Test, completamente gratuito, non rappresenta una simulazione e, comunque, non vincola gli studenti che lo supereranno alla futura iscrizione, ma costituisce una grossa opportunità per gli studenti, in quanto, superandolo, potranno concentrarsi esclusivamente sull’esame di maturità. Si ricorda che l’Ateneo senese è risultato al primo posto nelle graduatorie CENSIS delle università italiane, nonché ai primissimi posti in altre graduatorie nazionali e internazionali.

Prima del test, i referenti del Dipartimento, prof.ri Tofanini e Benvenuti, incontreranno alle ore 8.30 gli allievi delle classi quarte e quinte de Liceo in Aula Magna per illustrare i corsi di studi e le opportunità che essi offrono.