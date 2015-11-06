Il VOLTA… VOLA con il Seminario-Laboratorio sul Kitesurfing

Mercoledì 4 Novembre, alle ore 9.00, presso la sala convegni del Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, si è tenuta la II edizione del seminario-laboratorio dedicato alla conoscenza e alla pratica del Kitesurfing, riservato agli alunni delle tre Prime classi ad Indirizzo Sportivo. Docente d’eccezione l’istruttrice Iko Bianca Forzano, giovane ingegnere che ha fatto della pratica del Kite uno stile di vita. Durante il seminario si è tenuta una prima fase in aula dedicata alla conoscenza di questo appassionante sport attraverso un approccio interattivo: gli studenti, infatti, hanno introdotto i lavori in lingua inglese; è seguita una lezione di fisica applicata allo sport, per poi proseguire nella trattazione degli aspetti teorici e tecnici del kitesurfing. Nel pomeriggio invece i giovani corsisti si sono trasferiti sulla spiaggia di Punta Pellaro per applicare le conoscenze acquisite in un vero e proprio laboratorio naturale.

Il seminario è rientrato pienamente tra gli obiettivi specifici dell’indirizzo sportivo del Liceo “VOLTA”, che mira a far conoscere agli studenti sia le discipline più diffuse sia quelle “minori”, senza trascurare gli sport del mare che sono praticabili nel nostro territorio in tutti i mesi dell’anno.

Il binomio vento-mare, come ha intuito il Dirigente Scolastico Professoressa Angela Maria Palazzolo che, all’insegna di tale binomio, ha anche promosso un gemellaggio con il liceo Montale a San Paolo in Brasile, va utilizzato e valorizzato innanzitutto attraverso l’educazione e la sensibilizzazione dei nostri giovani perché possa veicolare senso di comunità e di appartenenza, favorendo atteggiamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale.