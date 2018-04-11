Giovedì 12 aprile alle ore 17, nella Sala Congressi “Socrates” del Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, si terrà un incontro promosso dal lavoro congiunto della Scuola di”altra”filosofia “Mario Alcaro” di Roccella Ionica e del Dipartimento di Filosofia del Liceo ospitante. La problematica proposta, la “Metamorfosi del lavoro nel mondo contemporaneo”, verrà affrontata e discussa dal Professore Sergio Labate, docente associato di Filosofia Teoretica (Università di Macerata). Nell’ottica di promozione culturale caratterizzante il progetto educativo istituzionale e territoriale del Liceo Volta, l’incontro si rivolge ed è aperto a tutta la cittadinanza: la filosofia aggrega e apre spazi di riflessione e confronto.