Al Liceo Volta il tema della responsabilità in primo piano

Riflettere sul significato e sul valore della responsabilità è necessario in una società caratterizzata dal massimo di capacità tecnologica e dal minimo di sapere intorno agli scopi dell’agire umano .

Questo il senso dell’iniziativa che vedrà protagonista il Prof. Emidio Spinelli, Ordinario di Storia della Filosofia Antica dell’Università “La Sapienza” di Roma, ospite del Liceo Scientifico “A. Volta”, che discuterà Martedì 7 febbraio 2017 presso la Sala Convegni del Liceo alle ore 17.00 del tema così attuale in una conferenza su “Responsabili … Di chi? Verso che cosa?”tema in un incontro aperto al pubblico.

Il il Prof. Emidio Spinelli , Presidente della Società Filosofica Italiana è infatti un profondo conoscitore del pensiero di Hans Jonas.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Angela Maria Palazzolo, rientra nelle attività della Scuola di Alta Formazione in Filosofia “M. Alcaro”, realizzata per il secondo anno presso il Liceo Scientifico “ Alessandro Volta” , in collaborazione con l’Associazione Scholé e con l’ Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli.

Questo incontro, aperto alla cittadinanza, affianca i seminari destinati agli studenti tenuti da diversi e autorevoli studiosi della disciplina, docenti delle migliori università italiane, che quest’anno, attraverso laboratori di ricerca, si occuperanno delle “rivoluzioni” nell’ambito del pensiero filosofico, cogliendone la dialettica interna che lo spinge costantemente a considerare da punti di vista innovativi, e spesso in rottura con la tradizione e le teorie precedenti, i problemi e le domande che l’uomo da sempre si pone.

Gli studenti avranno , ancora una volta , l’occasione di interrogare e interrogarsi , riflettendo sulle responsabilità che l’uomo e il cittadino hanno rispetto al’universo mondo.