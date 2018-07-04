Al via gli attesi party ‘Fluo’ presso il Lido Cala Azul di Marina di San Lorenzo. Un appuntamento diventato fisso e irrinunciabile nel corso degli anni, grazie al tema della serata che coinvolge e assicura il divertimento di chi partecipa.

“E’ un pò il nostro marchio di fabbrica, gli eventi Fluo sono le serate di punta del Lido Cala Azul. Ne faremo una a luglio ed un’altra ad agosto. Il primo atto andrà in scena sabato 7 luglio, come sempre il nostro unico interesse sarà coinvolgere e far divertire chi verrà a trovarci, puntando sulla qualità e la tranquillità”, assicura la proprietà dello stabilimento balneare situato a Marina di San Lorenzo.

Il primo party Fluo del 7 luglio: due sale musicali

Due le sale musicale nel primo party Fluo: sala caraibica affidata ad Etoile e Progetto Salsa, sala disco-commerciale curata dallo staff Cala Azul. Tavoli quasi terminati per l’evento del 7 luglio, conferma che l’appuntamento è oramai diventato un ‘classico’ da non perdere.

Lido Cala Azul non lascia…e raddoppia. Domenica 8 luglio ‘Mojito Party‘, un pomeriggio a base di musica, drink e food. Servizio di rosticceria, cocktail bar con il mojito protagonista dell’evento e musica caraibica curata come di consueto da Etoile e Progetto Salsa. Ad organizzare il ‘Mojito Party’, assieme allo staff Cala Azul, anche la Share Rc.

L’apertura dell’estate 2018 e il nuovo look del lido

Il Lido Cala Azul ha aperto il sipario dell’estate 2018 con #BIG, il nome scelto per l’opening, evento che si è tenuto sabato 16 giugno. La struttura si presenta completamente rinnovata per questa nuova stagione: nuovi priveè, spazi esclusivi in riva al mare e lido che dopo il restyling si presenta ancora più accogliente ed esclusivo.

Per tutte le info legate ai diversi eventi si può contattare la pagina Facebook Cala Azul o le diverse organizzazioni che collaborano agli eventi in programma.