Dal 1 luglio al Lido Cala Azul tornano i party domenicali con musica latina, animazione e aperitivo al tramonto a Marina di San Lorenzo

“Luglio col bene che ti voglio”. Questo lo slogan scelto dalla proprietà di Lido Cala Azul per dare il via ai party domenicali, il primo evento si terrà il 1 luglio.

Animazione affidata a Progetto Salsa ed Etoile Dance, come di consueto l’organizzazione degli eventi è a cura dello Staff Cala Azul, affiancata da Share Rc. Musica latina, animazione e aperitivo al tramonto per una domenica diversa all’insegna del divertimento assicurato.

” ‘Il nostro stile per il vostro comfort’ è lo slogan che abbiamo scelto non solo per le domeniche pomeriggio ma tutti i nostri eventi. La stagione estiva entra nel vivo, la nostra programmazione si intensifica e arricchisce con i party domenicali, già apprezzati dai nostri clienti in questi anni”, rivela la proprietà dello stabilimento balneare situato a Marina di San Lorenzo.

Il Lido Cala Azul ha aperto il sipario dell’estate 2018 con #BIG, il nome scelto per l’opening, evento che si è tenuto sabato 16 giugno. La struttura si presenta completamente rinnovata per questa nuova stagione: nuovi priveè, spazi esclusivi in riva al mare e lido che dopo il restyling si presenta ancora più accogliente ed esclusivo.

Per tutte le info legate ai diversi eventi si può contattare la pagina Facebook Cala Azul o le diverse organizzazioni che collaborano all’evento.