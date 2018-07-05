Dopo la serata inaugurale con Anfisa Letyago, sabato 7 luglio sul lungomare di Melito arrivano le gemelle Giulia e Silvia Provvedi, e il 14 sarà la volta di Francesco Monte

Dopo l’evento inaugurale di sabato 23 giugno con special guest Anfisa Letyago, proseguono gli appuntamenti del lido El Caribe. Sabato 7 luglio presso lo stabilimento balneare di Melito di Porto Salvo saranno ospiti ‘Le Donatella‘, duo musicale e televisivo italiano composto dalle sorelle Giulia e Silvia Provvedi.

Chi sono Le Donatella

Belle, irriverenti e con una simpatia innata, “Le Donatella” da diversi anni fanno parte dei parterre delle più importanti trasmissioni televisive, l’Isola dei Famosi, X-Factor, Dance Dance Dance e tanti altri ancora. Le gemelle modenesi classe 1993 hanno dimostrato fin dal loro esordio, al talent show musicale di X-Factor, un’alchimia senza eguali e da lì in poi la loro carriera non si è più fermata.

Durante la loro carriera, non si sono dedicate solo alla musica e al canto. Nel 2015, infatti, le due show girl hanno posato nude sulla copertina della rivista erotica Playboy e, l’anno dopo, hanno condotto Italia Pro surfer, talent show di Italia Uno.

Gli altri ospiti della stagione

“Le Donatella non saranno le ultime ospiti d’eccezione della nostra stagione. Sabato 14 al lido El Caribe arriverà Francesco Monte, speriamo con questi due eventi speciali di replicare il successo della serata inaugurale”, dichiara Sile Palumbo.

Tutti gli eventi in programma presso El Caribe saranno un ‘lungo antipasto’ verso la serata di punta che si terrà il 10 agosto, non a caso infatti è proprio #flyto10agosto l’hastag scelto per rappresentare l’estate della struttura di Melito di Porto Salvo.

Divertimento ma non solo. Presso El Caribe è attivo un ristorante-pizzeria, con pesce fresco e specialità culinarie.

Lido El Caribe, Lungomare dei Mille, Melito di Porto Salvo

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