Al Lucianum laboratori pomeridiani aperti anche a studenti esterni. E da quest’anno l’inglese raddoppia!

Dal 1968 la scuola Lucianum, forte dei suoi valori educativi fondati su principi cristiani, stabilisce un serio rapporto tra l’arte dell’educare e l’arte del vivere. Il suo obiettivo primario è quello di garantire a tutti gli alunni, un percorso formativo olistico, graduale e coerente, in riferimento alle competenze e ai traguardi, in termini di risultati attesi.

Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico organizza i saperi essenziali delle discipline, coniugandoli alle competenze chiave al fine di educare il futuro cittadino europeo.

Inglese rafforzato con insegnante madrelingua e CLIL

Pertanto, scegliere una scuola che miri al rafforzamento dell’inglese, con un’insegnante madrelingua, significa cominciare ad entrare in un sistema culturale diversificato, sempre più internazionale ed interculturale, quello di oggi.

La scuola, nel rispetto delle nuove Indicazioni Nazionali, offre una formazione curricolare che assicura un livello di padronanza della lingua straniera non raggiungibile nei percorsi scolastici ordinari: oltre alle tradizionali ore curriculari d’inglese, la scuola prevede altre lezioni di discipline non linguistiche in lingua straniera con la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). La competenza linguistica in lingua straniera è una dimensione chiave per la modernizzazione dei sistemi di istruzione europei, e il CLIL è considerato il motore del miglioramento dei curricoli scolastici.

E per restare al passo coi tempi, la scuola si avvale delle più avanzate metodologie didattiche e tecnologie: la LIM (lavagna interattiva multimediale), presente in ogni aula; il registro elettronico; la piattaforma e-learning che permette di vivere la scuola a casa, con possibilità di percorsi personalizzati.

La baby orchestra

Altro fiore all’occhiello della scuola è la baby orchestra: l’unica della Calabria!

Il sabato mattina, la tradizionale ora di musica viene sostituita da un vero e proprio corso d’orchestra che prevede l’insegnamento di strumenti quali pianoforte, violino, flauto traverso e percussioni.

Mensa, compiti e laboratori pomeridiani

Infine la scuola, aperta fino alle ore 17.00, offre il servizio mensa, l’assistenza ai compiti, e vari laboratori pomeridiani, rivolti anche a studenti esterni:

Inglese e Spagnolo (con insegnante madrelingua e possibilità di conseguimento attestato finale, legalmente riconosciuto)

Lezioni di fumetto

Lezioni di pianoforte

Lettura creativa Lezioni di cucina con il progetto “Oggi cucino anch’io”

Scherma

Ginnastica

Si organizzano campus all’estero nel periodo estivo.

Vi aspettiamo! Lucianum, vieni con noi. Aumenta la gioia!

I laboratori avranno inizio lunedì 3 ottobre.

Per maggiori informazioni:

Segreteria Lucianum Via Giorgio Miceli,14 Reggio Calabria

Orari: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 9.00, e il mercoledì dalle 15-00 alle 17-00

Tel : 0965/28212