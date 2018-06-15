Si terrà il prossimo lunedì 18 giugno alle 18:30 presso il Malavenda Café di Via Zecca a Reggio Calabria la presentazione del libro “La Società Calcolabile e i Big Data” del Prof. Domenico Talia dell’Università della Calabria, edito da Rubbettino.

Il saggio analizza una serie di temi e di questioni del nostro presente e del prossimo futuro che sono nati con la rivoluzione digitale e che coinvolgono i singoli individui e la società nel suo complesso. Le relazioni tra tecnologie digitali e potere, il ruolo degli algoritmi ormai pervasivi nella nostra vita e il rischio dell’alienazione tecnologica, le relazioni tra l’uso dei big data, la privacy dei cittadini e l’esercizio della democrazia, le tecniche di intelligenza artificiale e il loro impatto nel mondo del lavoro, la nuova industria 4.0, gli open data e l’innovazione pubblica, le questioni legate all’impatto della rete sulle nostre menti e nelle relazioni tra le persone, la tracciabilità e la calcolabilità dei comportamenti dei singoli e degli organismi sociali.

Insieme all’autore, interverranno Domenico Rositano dell’Associazione Calabresi Creativi, Stefano Perri, giornalista e Loredana Ierace, Responsabile dell’ufficio di Osservazione Economica, Statistica e Promozione imprenditoriale e del territorio della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Domenico Talia è docente d’informatica all’Università della Calabria e ricercatore nell’area dei sistemi distribuiti e del data mining. Studia i fenomeni legati all’uso delle tecnologie digitali e al loro impatto sulle persone e sulle società.