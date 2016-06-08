Al MARCA di Catanzaro Eureka! Concorso Liquido n.3 // Evento di ritorno #01

di Maria Carmela Di Marte – Abbiamo il piacere di informarvi che sabato 11 giugno 2016 alle ore 18:00 c/o il MARCA – Museo delle arti di Catanzaro (www.museomarca.info), avrá luogo la prima esposizione di ritorno sul territorio dopo l’esposizione ufficiale, obiettivo del concorso, avvenuta nei giorni del Fuorisalone 2016 a Milano.

Le opere in mostra al MARCA

Con l’occasione esporremo – come da format del Concorso Liquido e in relazione al bando di partecipazione EUREKA! – quanto già esposto a Milano per il Fuorisalone 2016 e cioè 10 pannelli in forex di cm 150×100 più uno di presentazione raffiguranti le opere di Giuseppe Raffaele, L.A.B.1 (a cura di Filippo Malice), Gennaro Giacalone e Roberta Pellé (Quattro Mura), Angelo Tolone, Chiara De Seta (fuori concorso), Rosa Passarelli, Violeta Rivera, Francesco Morabito (vincitore del concorso) già pubblicate su Liqmag n.11 e in pubblicazione su Liqmag n.12 (Giulio Telarico e Anna Badolati).

Inoltre verrà esposto il prototipo della seduta realizzata da Francesco Morabito a completamento dell’opera di cui la pubblicazione su Liqmag n.11, ed il prototipo della porta realizzato dall’ azienda Stirparo Srl di Catanzaro in collaborazione con l’azienda Ferrise Srl di Cosenza e i creativi Crossmedia.

Entrambi i prototipi sono stati esposti in anteprima a Milano per il Fuorisalone 2016 nell’ambito del terzo concorso Liquido Eureka!.

Liqmag n.12 e la performance di danza

Sempre su Liqmag n.12 in uscita a fine giugno/luglio 2016, in relazione al servizio redazionale dedicato al concorso Liquido n.3 Eureka!, andrà in pubblicazione la performance di danza contemporanea di Simona Minervino rappresentata a Milano nei giorni del Fuorisalone 2016.

La redazione si riserva inoltre la possibilità di pubblicare, nell’ambito dello stesso servizio, i lavori presentati per il concorso da Giuseppe Lococo, Rosita Vairo e Santo Caglioti (come giá precedentemente comunicato). Siete pertanto invitati tutti a condividere e divulgare l’evento a conoscenti, persone interessate e giornalisti. Restiamo disponibili per dare maggiori informazioni anche ai fini di pubblicazioni su media online o carta (Piergiorgio Greco 339 7239129 – Fabiola Cosenza 347 5457177).

Informandovi che l’evento é gratuito ed in concomitanza con l’inaugurazione della mostra “Fragile Landscapes” dell’artista Giovanni Longo, vi ricordiamo infine che per l’occasione gli associati Crossmedia (creativi ed aziende partner) potranno acquistare le copie di Liqmag n.11, fino ad un massimo di 10, al costo di € 2,50 invcece che di € 5,00.

Le aziende e gli enti che hanno sostenuto il concorso

Di seguito le aziende e gli enti che hanno sostenuto il Concorso Liquido n.3:

ABC Communication (http://sfogliaqui.net/Gk4), Stirparo (www.stirparo.com), Amarelli (www.amarelli.it), Desetacasa (www.desetacasa.it), Ferrise (www.ferrisepavimenti.it), Volkswagen Chiappetta (www.chiappettavw.it), Colavolpe (www.colavolpe.com), Calabra Maceri (www.calabramaceri.it), iGreco (www.igreco.eu), La Direzionale, Fondazione Guglielmo (www.fondazioneroccoguglielmo.it), MARCA Museo delle Arti di Catanzaro (www.museomarca.info), Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria (www.accademiabelleartirc.it), Dipartimento PAU (Patrimonio Architettura Urbanistica) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (www.pau.unirc.it), Ordine degli Architetti di Cosenza (www.ordinearchitetticosenza.it), Comune di Rende (www.comune.rende.cs.it), Comune di Corigliano (www.comune.coriglianocalabro.cs.it).