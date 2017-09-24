di Daniela Bonanno Conti – Fino al 24 Novembre 2017 a Catanzaro presso il MARCA – Museo delle Arti, si svolge la mostra dal titolo: “Turi Simeti. Opere 1961-2017”. Si tratta di una rassegna dedicata a Turi Simeti, artista importante emerso negli anni sessanta. Le sue opere sono conservate in importanti collezioni private e pubbliche di tutto il mondo. La mostra è organizzata dalla Fondazione Rocco Guglielmo e dalla Provincia di Catanzaro, vanta della collaborazione dell’Archivio Turi Simeti e dello stesso artista. Nel corso della mostra, possiamo ammirare una decina di lavori partendo dagli esordi dell’artista , fino ad arrivare alle opere più recenti. Nei suoi lavori, possiamo notare una sorta di misurazione dello spazio, con serie di ellissi disposte a cerchio o semicerchio, in fila, in quadrato o in diagonale e possiamo notare la loro grande varietà di colori. Focus della mostra sono le ricerche realizzate dall’artista nell’arco dei suoi cinquant’anni di carriera, partendo dagli anni del boom economico fra Roma e Milano; in questo particolare contesto, possiamo quindi ammirare le sue opere più rappresentative. La sua pittura è caratterizzata da elementi a rilievo e dall’estroflessione che mette in evidenza il primo passo verso una sorta di pittura-oggetto. Accompagna la rassegna un volume realizzato da Prearo Editore, e un saggio critico di Andrea Bruciati. Per informazioni relative alla mostra, possiamo visionare il seguente indirizzo internet: http://www.museomarca.info.