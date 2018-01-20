Al MARCA la mostra collettiva ‘Il millennio è maggiorenne’
Dieci artisti emergenti, dalla scultura alla realtà virtuale, alla fotografia, in mostra al MARCA di Catanzaro fino al 20 marzo con la curatela di Luca Beatrice
20 Gennaio 2018 - 13:17 | di Eva Curatola
di Daniela Bonanno Conti – Fino al prossimo 20 Marzo 2018 presso il MARCA di Catanzaro, si svolge la mostra collettiva dal titolo: “Il Millennio è maggiorenne”. Curatrice della mostra è Luca Beatrice.
La rassegna è organizzata dalla Fondazione Rocco Guglielmo e dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in collaborazione con Fabbrica EOS di Milano.
In mostra, possiamo ammirare le opere di ben dieci artisti che usano tecniche espressive diverse tra loro. La mostra mette in evidenza le creazioni degli artisti emergenti dell’arte contemporanea. Si parte dalla scultura, alla realtà virtuale, passando dal video, alla pittura fino ad arrivare alla fotografia. Ecco i dieci artisti che ci delizieranno con le loro creazioni: Dario Goldaniga, Rosfer & Shaokun, Francesco Tricarico, Paolo Troilo, Aurora Meccanica, Davide Bramante, Silvia Celeste Calcagno, Manuel Felisi, Beatrice Gallori e Fabio Giampietro. Per informazioni varie relative alla mostra clicca QUI.
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