di Daniela Bonanno Conti – Fino al prossimo 20 Agosto 2018 presso il Marca – Museo delle Arti di Catanzaro, si svolge la mostra dal titolo: “Antologica” dell’artista Marco Petrus. Curatore della rassegna é Elena Pontiggia. La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 9.30 fino alle ore 13 e dalle ore 16.30 fino alle ore 21 mentre la giornata di chiusura è il lunedì. La rassegna è stata organizzata grazie dalla Fondazione Rocco Guglielmo e grazie all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in collaborazione con M77 Gallery di Milano. In mostra, possiamo ammirare trentacinque opere realizzate dall’artista che coprono l’ultimo decennio della sua produzione.

In mostra, troviamo una selezione di opere presentate per la prima volta alla rassegna Matrici del 2017, cinque dipinti della serie Atlas, altre creazioni inedite e in ultimo alcuni lavori ispirati alle architetture di diverse città europee. Il direttore del Museo, Rocco Guglielmo ha così commentato : “Il Marca di Catanzaro, è davvero lieto di ospitare la personale di una delle voci più interessanti della pittura contemporanea italiana, la mostra quindi diventa un momento di celebrazione reciproca e di attestazione di una crescita comune sul palcoscenico dell’arte”. Per informazioni sulla mostra, possiamo consultare il seguente sito ufficiale: http://www.museomarca.info/.