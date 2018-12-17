Sala gremita e grande interesse per 'Vanishing Worlds': le parole di Massimo Rumi e di Alessio Laganà, con la mostra aperta fino al 14 febbraio

Un successo clamoroso, probabilmente anche molto oltre le aspettative. All’Hotel Medinblu è andata in scena la presentazione ufficiale della prima mostra “Vanishing Worlds” del fotografo reggino Massimo Rumi e la risposta di pubblico è stata straordinaria. Gremito il salone delle conferenze, con i presenti che hanno mostrato grande spirito partecipativo e di coinvolgimento.

La presentazione e le parole di Massimo Rumi

Poco più di quaranta i minuti in cui direttore artistico Alessio Laganà ed il protagonista Massimo Rumi, hanno proposto alla platea video, scatti fotografici e ripercorso le quattro tematiche che contraddistinguono la mostra, con una interessante interazione da parte dei presenti che ha reso l’incontro ancor più piacevole e leggero: “Non mi aspettavo tutta questa gente, anche le condizioni climatiche non ci stavano aiutando, ci dice Massimo Rumi.

Per cui vedere una sala così piena, ha rafforzato ulteriormente quella che era la mia convinzione e cioè il dover necessariamente dare il via alla prima mostra fotografica proprio dalla mia città.

Le mie foto rimarranno qui all’Hotel Medinblu fino al prossimo 14 di febbraio, il pubblico potrà farne visita tutti i giorni, con la possibilità di acquistare una copia del mio libro che rappresenta una sorta di raccolta di tutto quello che vedete in esposizione, oltre alle stampe singole e di vari formati. Consiglio di venire nei giorni successivi e con più calma, in modo da potersi gustare con più attenzione il tutto”.

“Un’apertura esaltante – ci dichiara il direttore artistico Alessio Laganà – perché all’inizio c’è sempre un po’ di tensione nell’attesa, fibrillazione, invece è arrivata tantissima gente, una presentazione snella e fluida, quello che noi dello staff del Medinblu vogliamo. Nel momento in cui si sceglie di intraprendere un certo percorso, devi sicuramente conoscerlo bene e da quel momento ci lavori con grande convinzione, è questo l’obiettivo de: “Il Contenitore di idee”.

La seconda edizione del Contenitore di Idee

Si ricorda che per L’Hotel Medinblu**** questa è la seconda edizione del Contenitore di Idee. Con un progetto partito il 15 dicembre 2018 e che si concluderà il 19 maggio 2019, con una serie di attività artistiche e culturali.

Il “Contenitore di Idee”, supportato e condiviso da Banca Generali, sponsor promotore degli eventi, e curato artisticamente come già detto da Alessio Laganà.

Foto (1) Maria Angela La Cava; foto (2) e (3) Medinblu.