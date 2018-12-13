L’Hotel Medinblu**** e la seconda edizione del Contenitore di Idee. Si è svolta nel pomeriggio di ieri la conferenza stampa presso l’Hotel reggino e quindi la presentazione di coloro che saranno gli artisti in questo lungo percorso. Il progetto prevede, dal 15 dicembre 2018 al 19 maggio 2019, una serie di attività artistiche e culturali.

Il “Contenitore di Idee”, supportato dal generoso contributo di Banca Generali, sponsor promotore degli eventi, e curato artisticamente da Alessio Laganà, prevede 3 mostre, 3 concerti e 2 appuntamenti letterari mettendo a confronto l’identità di artisti molto diversi tra loro per il modo di affrontare il mezzo espressivo;

Orari e ingresso alle mostre

Per le esposizioni si potrà accedere all’interno dell’Hotel con le seguenti modalità:

Da lunedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Domenica e festivi dalle ore 11.00 alle ore 20.00

Ingresso gratuito (Gli orari e i giorni potranno essere soggetti a modifiche.)

La programmazione: mostre, incontri d’arte e concerti

Di seguito la programmazione

Mostre:

Dal 15.12.2018 al 14.02.2019 Massimo Rumi con la mostra fotografica “Vanishing Worlds”.

Dal 16.02.2019 al 28.03.2019 Collettivo Technè – Ninni Donato e Angela Pellicanò con la mostra di pittura ”Cathedrals”

Dal 30.03.2019 al 19.05.2019 Tina Sgrò con la mostra di pittura “Oltre la luce”

Incontri d’arte:

19.01.2019 ore 19.00 Reading: Parole in battere e in levare” di Massimo Barilla

09.02.2019 ore 19.00 Presentazione del Catalogo generale di Umberto Boccioni a cura di Maurizio Calvesi e Alberto Dambruoso con la partecipazione di Valentina Tebala

Live Music:

17.04.2019 ore 20.30 Crying day care Choir (Svezia)

24.04.2019 Tim McMillan & Rachel Snow (Australia)

09.05.2019 The Cope Street Parade (Australia)

Per rimanere aggiornati basterà seguire la pagina facebook del Medinblu Hotel a questo link: https://www.facebook.com/medinbluhotel/