Al Museo di Kaulon continua l’iniziativa ‘libriamoci’
Il Museo dell'antica Kaulon ospita il 27 gennaio la rappresentazione de La storia di Cipì con i bambini della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Stilo-Bivongi
26 Gennaio 2018 - 10:56 | di Eva Curatola
Il Museo Archeologico dell’antica Kaulon in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Stilo – Bivongi ha proposto, in occasione dell’iniziativa Libriamoci. Giornate di lettura nella scuola, promossa dal MiBACT e dal Miur, una lettura ad alta voce effettuata da una giornalista locale di alcuni brani de La storia di Cipì (M.Lodi) riguardante il tema della solidarietà.
Pertanto, in continuità dell’evento citato, giorno 27 gennaio 2018, alle ore 17.00, è previsto nello stesso Museo una rappresentazione sulla medesima storia che vede protagonisti i bambini della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Stilo – Bivongi.
Interverranno alla lodevole iniziativa:
- Rossella Agostino, direttore del Museo e Parco archeologico dell’antica Kaulon.
- Donatella Caponetto, insegnante Scuola Primaria.
- Silvana Papello, insegnante Scuola Primaria.
Il Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon è afferente al Polo Museale della Calabria, diretto da Angela Acordon.
Libriamoci 2017 continua…
RAPPRESENTAZIONE
LA STORIA DI CIPI’ – M. Lodi
Museo archeologico dell’antica Kaulon
c/da Runci SS 106 – Monasterace (Reggio Calabria)
27 gennaio 2018 – Ore 17.00
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