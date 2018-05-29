Al Museo Capialbi di Vibo l’esposizione della ‘Testa del Sele’
Dal Museo di Paestum arriva a Vibo Valentia la Testa del Sele, scultura in bronzo esposta nel Castello normanno Svevo fino al 7 ottobre
29 Maggio 2018 - 16:19 | di Eva Curatola
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Il Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia espone fino al 7 ottobre del 2018, nella sua nobile sede del Castello normanno Svevo, la Testa del Sele, un’opera scultorea bronzea a cera persa, di considerevole pregio. In questi mesi il Museo “Capialbi” organizzerà eventi culturali mirati alla comunicazione e alla valorizzazione del reperto.
L’opera proveniente dal Museo Archeologico Nazionale di Paestum è stata prestata in un rapporto di reciprocità di scambio al museo di Vibo Valentia al posto del pezzo più prestigioso del Museo: la Laminetta Aurea di Hipponion, consegnata per le celebrazioni e l’allestimento dell’importante mostra L’immagine invisibile di respiro internazionale, che sarà esposta di fianco a quella di Petelia, in occasione del 50° anniversario dal rinvenimento della Tomba del Tuffatore.
Il capolavoro virile e barbato ha una datazione incerta. Gli studiosi propendono per un ampio arco cronologico, compreso tra la seconda metà del IV sec. a.C. e l’epoca romana (seconda metà del I sec. a.C. – prima metà del I sec. d.C.).
Il Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, diretto da Adele Bonofiglio, afferisce al Polo Museale della Calabria, guidato da Angela Acordon.
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