E’stata celebrata a Belvedere Marittimo (Cosenza), nell’accogliente e suggestiva Terrazza del Museo del Mare, la Festa del libro.

Fulcro dell’iniziativa: la presentazione del volume Girovaga(bo)ndo di Andrea Fucile.

L’autore ha illustrato il suo lavoro con grande passione e coinvolgimento spiegando le ragioni del suo impegno che lo ha portato in quattro continenti e in 58 nazioni. Andrea Fucile ha raccontato le persone, i luoghi, la cultura dei Paesi che ha visitato e che lo hanno segnato profondamente. Un’esperienza certamente esaltante che ha voluto lasciare ai posteri.

Sono, altresì, intervenuti all’iniziativa, moderata dallo scrivente: Marco Liporace, assessore comunale; Antonello Grosso La Valle, presidente provinciale UNPLI; Francesca Rennis, docente e Ernesto Guido, presidente Pro loco Cosenza.