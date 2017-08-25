Al Museo del Mare di Belvedere Marittimo la Festa del libro
Sulla Terrazza del Museo del Mare la presentazione di Girovaga(bo)ndo di Andrea Fucile, il libro di un viaggio in quattro continenti e 58 nazioni
25 Agosto 2017 - 13:56 | di Eva Curatola
E’stata celebrata a Belvedere Marittimo (Cosenza), nell’accogliente e suggestiva Terrazza del Museo del Mare, la Festa del libro.
Fulcro dell’iniziativa: la presentazione del volume Girovaga(bo)ndo di Andrea Fucile.
L’autore ha illustrato il suo lavoro con grande passione e coinvolgimento spiegando le ragioni del suo impegno che lo ha portato in quattro continenti e in 58 nazioni. Andrea Fucile ha raccontato le persone, i luoghi, la cultura dei Paesi che ha visitato e che lo hanno segnato profondamente. Un’esperienza certamente esaltante che ha voluto lasciare ai posteri.
Sono, altresì, intervenuti all’iniziativa, moderata dallo scrivente: Marco Liporace, assessore comunale; Antonello Grosso La Valle, presidente provinciale UNPLI; Francesca Rennis, docente e Ernesto Guido, presidente Pro loco Cosenza.
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