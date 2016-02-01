Al Museo del Presente di Rende tutti i particolari della nuova stagione del teatro ‘Il Piccolo’

Per gli appassionati e per la stampa, è arrivato il momento di guardare da vicino il lavoro messo a punto dal direttore artistico e dal suo prestigioso entourage, che il prossimo venerdì 5 febbraio alle ore 17,30 presso la sala conferenze del Museo del Presente, sveleranno i nomi degli artisti in cartellone, della dinamica della stagione teatrale e tutte le curiosità che aspettano di essere raccontate.

In conferenza stampa, il responsabile del teatro Paolo Fata, il direttore artistico Simona Stammelluti, il Sindaco di Castiglione Cosentino, Dora Lio, e il responsabile della comunicazione Mafalda Meduri e diversi artisti.

Durante la conferenza stampa, che vedrà come protagonisti i giornalisti ed il loro delicato ruolo di mediatori tra l’arte ed il grande pubblico, il direttore artistico racconterà come è giunta a quel ruolo, come ha scelto i nomi in cartellone, oltre a tutte le novità che questa nuova stagione si appresta a regalare agli appassionati ma anche a tutti coloro che vorranno raccogliere l’invito ad andare a teatro, per riscoprire il piacere “quasi assoluto”, di una serata all’insegna della musica, della recitazione, della condivisione di un evento di spessore.

Dopo la conferenza stampa, i signori giornalisti saranno invitati ad un rinfresco, per festeggiare l’avvio di una stagione, che merita l’attenzione degli addetti ai lavori e del pubblico tutto.