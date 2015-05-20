Al Museo del rock di Catanzaro, lo storico batterista di Celentano e Battisti

Al Museo del Rock si inaugura il ciclo di incontri d’autore sull’onda del successo riscontrato con l’apertura della nuova sede in via Alessandro Turco, angolo via Cirimele, nel cuore del centro storico. Giovedì 21 maggio, alle ore 18.30, sarà protagonista Gianni Dall’Aglio, fondatore del gruppo beat “I Ribelli” e storico batterista di Adriano Celentano e di Lucio Battisti, che visiterà le sale del museo e presenterà la sua autobiografia “Batti un colpo. Due metri quadrati di paradiso” di recente pubblicazione.

L’evento, intitolato “Batti un colpo” e promosso dal Comune di Catanzaro con il sostegno di Confindustria Catanzaro, sarà arricchito da ascolti guidati e filmati che proietteranno tutti gli appassionati in un viaggio indietro nel tempo fino al periodo d’oro della musica leggera italiana.

L’evento catanzarese offrirà l’opportunità di ripercorrere le vicende umane ed artistiche del grande artista, dagli esordi alla fine degli anni ’50 fino ai giorni nostri. Un asse portante, ben raccontato nel libro, è la grande amicizia con Adriano Celentano che lo ha voluto con sé per oltre cinquant’anni. E poi la nascita dei Ribelli e l’incontro con Demetrio Stratos, l’indimenticabile interprete di “Pugni chiusi”, che hanno cambiato il volto del beat italiano. La storia continua accanto Lucio Battisti fino all’indimenticabile duetto con Mina nel 1972 al teatro Delle Vittorie di Roma,