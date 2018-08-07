Al Museo dell’antica Kaulon ‘La testa della Sfinge della Passoliera’
Conferenza stampa giovedì 9 agosto al Museo Archeologico dell'antica Kaulon per la scultura in terracotta di età arcaica esposta per la prima volta dove fu rinvenuta
07 Agosto 2018 - 09:56 | di Eva Curatola
Giovedì 9 agosto 2018, alle ore 10.30, presso il Museo Archeologico dell’antica Kaulon, si terrà una conferenza stampa per presentare un grande evento: la Testa della Sfinge della Passoliera, un bellissimo esempio di scultura in terracotta di età arcaica rinvenuta a Kaulonia agli inizi del Novecento, che sarà esposta per la prima volta nel suo luogo di provenienza.
Parteciperanno all’importante iniziativa: Salvatore Patamia, segretario regionale MiBAC per la Calabria; Angela Acordon, direttore del Polo Museale della Calabria; Rossella Agostino, direttore del Museo e Parco Archeologico dell’antica Kaulon e Cesare Deleo, sindaco di Monasterace.
Il Museo Archeologico dell’antica Kaulon, diretto da Rossella Agostino, è afferente al Polo Museale della Calabria guidato da Angela Acordon.
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