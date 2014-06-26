Al Museo di RC la presentazione del volume: Hipponion, Vibo Valentia, Monsleonis – I volti della Città

Il Laboratorio CROSS – Storia dell’Architettura e Restauro dell’Università Mediterranea in collaborazione con il Centro Sistema bibliotecario Vibonese ed il Club di Territorio di RC del TCI hanno organizzato per il 27 giugno 2014 alle ore 18,00, presso il Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia, la presentazione del volume curato da Maria Teresa Iannelli: Hipponion, Vibo Valentia, Monsleonis – I volti della Città – Laruffa Editore.

L’opera è una sintesi aggiornata delle più recenti ricerche storico archeologiche condotte nella città. Nell’ambito delle pagine dedicate ad Hipponion, particolare rilievo è dedicato alla laminetta orfica rinvenuta, alla fine degli anni sessanta del secolo scorso, nella necropoli occidentale. L’approfondimento degli studi sulla città greca continua con l’esame delle stipi votive scoperte in via Scrimbia e al Cofino e si conclude con un saggio sulla presenza Brettia, finora uno dei periodi poco noti della città.L’analisi della città romana si concentra sul quartiere di S. Aloe, che costituisce lo scavo più rappresentativo del municipium. Di esso si presentano anche le indagini più recenti sia delle domus che del complesso termale.

La città medievale viene esaminata a partire dalla fase tardo antica e fino a tutto il Medioevo, ipotizzando l’ubicazione nella zona di S. Aloe del quartiere ebraico, attestato da una serie di ceramiche e da alcuni frammenti di anfore con impresso il simbolo della menorah.

Introdurrà i lavori la Prof.ssa Francesca Martorano e la relazione sarà tenuta da Pier Giovanni Guzzo, già Soprintendente ai beni Archeologici della Calabria e Pompei.