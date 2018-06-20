Al Museo di Rc ‘Agamennone sul palcoscenico di Atene: Testi e immagini’
Il quinto convegno del ciclo sul teatro antico al Museo Archeologico di Reggio, con Paola Radici Colace, dedicato all'Agamennone di Eschilo tra testi e immagini
20 Giugno 2018 - 16:17 | di Vincenzo Comi
Giovedì 21 giugno 2018, alle ore 17.30, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, lo stesso Museo e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, per il ciclo di incontri sul “teatro antico – dall’antico al moderno storia e variazione del teatro classico nella tradizione occidentale”, organizzano il quinto convegno “Agamennone sul palcoscenico di Atene: testi e immagini” con video proiezione.
Intervengono il Direttore del Museo, dott. Carmelo Malacrino, Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis. Relatrice dell’evento sarà Paola Radici Colace, prof. Ordinario di Filologia classica – Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, presidente onorario e direttore scientifico del Cis. Agamennone, re dell’Argolide e capo supremo degli Achei nella guerra di Troia, era figlio del re Atreo di Micene (o Argo) e della regina Erope, fratello di Menelao e cugino di Egisto.
Divenne a sua volta re di Micene e sposò Clitennestra, sorella di Elena. Dalla loro unione nacquero quattro figli: Elettra, Ifigenia, Crisotemi e Oreste. Bastano questi pochi cenni della biografia del personaggio per immaginare, attraverso i nomi propri dei suoi parenti, in quali tragedie incontreremo l’eroe della guerra di Troia. Anche se l’Agamennone di Eschilo (458 a.C) è l’unica tragedia greca che ne porta il nome (nel teatro latino, vd. Agamennone Seneca, I d.C.), la presenza del grande capo incombe pesantemente sugli altri due drammi dell’Orestea (Coefore ed Eumenidi, 458 a.C.), che raccontano le conseguenze della sua morte.
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