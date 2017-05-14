Al musicista Emilio Sorridente il premio ‘Best Vinyl award’

Importante riconoscimento per il musicista Emilio Sorridente, vincitore per l’artwork del suo ultimo album ‘From the Shell‘ del premio ‘Best Vinyl award 2016‘.

L’ultimo lavoro discografico di Emilio, edito dalla RNC Music a febbraio 2016, è ancora una volta frutto della voglia di sperimentare del chitarrista: quasi interamente strumentale, ‘From the shell’ è un album con sonorità ambient-psichedeliche e frutto di un lungo lavoro in studio. Presentato in anteprima al Tropea Festival Leggere & Scrivere, l’album contiene il singolo ‘Love will find you’, scritto a quattro mani con Michael Orzek e masterizzato dal leggendario Andy Jackson.