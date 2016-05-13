Al Palazzo De Nobili la presentazione dell’evento ‘Catanzaro design week’
Officine AD presenta nella sala Concerti di Palazzo De Nobili Catanzaro Design Week, in programma dal 22 al 25 settembre 2016 nel centro storico
13 Maggio 2016 - 10:39 | di Redazione
Si svolgerà il 13 maggio alle ore 12,00 nella sala Concerti di Palazzo De Nobili, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Catanzaro Design Week“.
Si tratta di una manifestazione ideata e promossa da “Officine AD”, un’associazione nata come un laboratorio di ricerca multidisciplinare in cui sviluppare e mettere in atto concept e linguaggi innovativi.
“Catanzaro Design Week” è patrocinato dal Comune e dalla Camera di Commercio di Catanzaro.
Durante l’incontro con i giornalisti verranno illustrati i dettagli dell’originale iniziativa, unica nel suo genere, che si terrà dal 22 al 25 settembre 2016, con main location il prestigioso Complesso Monumentale del San Giovanni e con il coinvolgimento dell‘intero centro storico del capoluogo calabrese.
Sono previsti gli interventi dei fondatori di Officine AD, gli architetti Giuseppe Anania e Domenico Garofalo, oltre ai saluti istituzionali del sindaco Sergio Abramo e il presidente dell’ente camerale, Paolo Abramo.
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