Al Palazzo dell cultura la mostra ‘Atmosfere dell’Anima’ di Claudio Rolfi

Si svolgerà a Reggio Calabria, dal 4 al 18 dicembre prossimo, presso il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi“ la mostra “Atmosfere dell’Anima” di Claudio Rolfi.

Il Maestro esporrà circa cinquanta delle sue pregiatissime tele, tra le quali almeno due che, con Atmosfere surreali espresse attraverso la sapiente magia dei suoi colori, ritrarranno i luoghi più suggestivi della Città.

Chi è Claudio Rolfi

Claudio Rolfi pittore, illustratore e grafico,di famiglia Cunese, nato a Genova il 12 settembre del 1960, ha cominciato,da piccolo,a usare i colori per gioco , poi è divenuto hobby, oggi lo fa per mestiere. Ha frequentato il Liceo Artistico di Torino, Base fondamentale per la sua formazione pittorica. Con l’esperienza acquisita negli anni e una maggiore maturità artistica, la sua pittura si è evoluta in una forma tecnica ed espressiva estremamente personale, dove i soggetti principali sono gli elementi della natura o più sovente simboliche ad essenziali figure in atteggiamenti dimessi, a volte pervase da un forte senso religioso.

Sin dalle prime opere realizzate dal Maestro Rolfi intorno ai 18 anni, si nota il grande fascino che l’arte italiana del 900 ha saputo esercitare su di esso, tanto da fargli rievocare temi cari ai grandi maestri come Felice Casorati, Carlo Carrà, Giorgio de Chirico.

Le opere di Rolfi come scenografie e in galleria

Le sue opere sono state utilizzate come scenografie della trasmissione GEO di Rai 3, nella stagione televisiva 2015, inoltre, sono stati scelti dalla Fondazione Mazzoleni, per l’inaugurazione della nuova galleria nel JW Marriott Resort di Venezia e per la stagione estiva 2015 nel Forte VillageResor.

Claudi Rolfi espone in Italia e all’estero, tra gli eventi di rilievo, va ricordata la mostra “Centoeventigiorni” a Santa Maria degli Angeli, Roma, inaugurata nel 2002 alla presenza di importanti personalità del mondo politico e dello spettacolo.