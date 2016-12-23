Al Palazzo della cultura la mostra di Art Academy Artelis ‘L’amore è..’
La seconda edizione de L'amore non è violenza porta al Palazzo della Cultura le opere di oltre trenta artisti contro la violenza sui bambini, fino al 20 gennaio
23 Dicembre 2016 - 10:35 | di Redazione
Art Academy Artelis presenta la seconda edizione (L’amore non è violenza) dal titolo “L’Amore è…” contro la violenza sui bambini.
Espongono:
Angela Laganà
Rosa Laface
Mumari
Grazia Marrapodi
Angelo De Masi
Annamaria Riganò
Nancy Prugno
Irene Monti
Maria Marino
Francesca Perina
Mariangela Alizzi
Mauro Del Vecchio
Tiziana Nucera
Tina Nicolò
Giuseppe Iaria
Giuseppe Lamanna
Marilu’ Caminiti
Elisa Fortugno
Giulia Villareale
Fabio Sidari
Elvira Pullano
Rosario Marra
Antonella La Rosa
Caterina Loiero
Daniela Panella
Antonella Nicolò
Maurizio Rei
Elisabetta Morace
Paola Morace
Paola Canale
Giuseppe Murdaca
Irene Sitibondo
Elisa Urso
Dal 21 dicembre 2016 al 20 gennaio 2017
Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”
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