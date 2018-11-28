Si comunica che mercoledì 5 dicembre c.a. alle ore 9:30 presso la sala conferenze del Palazzo della Cultura “P.Crupi”avrà luogo la conferenza stampa organizzata dalla Galleria SerArt per presentare la mostra d’arte collettiva che vedrà in esposizione le opere dei vincitori del Primo Premio Nazionale d’Arte Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il premio è stato organizzato dalla galleria SerArt lo scorso aprile con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria, e con la collaborazione dell’Associazione Culturale Meissa. In due settimane ha registrato oltre 4000 visitatori ed ha avuto un enorme successo di critica. La mostra collettiva verrà inaugurata giorno 9 dicembre 2018 alle ore 16:30 e si protrarrà fino al 23 dicembre 2018 presso i locali espositivi del Palazzo della Cultura “P.Crupi”, location fortemente voluta dalla galleria SerArt per ringraziare della disponibilità e collaborazione il Consigliere Metropolitano alla Cultura dott. Filippo Quartuccio e per rendere il giusto tributo ai seguenti vincitori delle tre categorie in concorso: Antonino Tony Giuffrè, Sebastiano Plutino e Rosy Mantovani per la pittura; Giuseppe Barreca, Paolo Logiudice e Antonino Denami per la scultura; Elena Calderoni per la fotografia.

Si ringrazia per la collaborazione,



Fonte: staff del Palazzo della Cultura