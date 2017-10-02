“Giustizia e umanità, un progetto per la vita” in ricordo del Magistrato Michele Barillaro. Il 5 ottobre ore 17.30 presso il Palazzo della Cultura Pasquino Crupi Conferenza stampa di presentazione del progetto promosso dalla Biesse, in memoria del noto magistrato reggino scomparso prematuramente.

Tantissime le presenze per questo evento che apre il nuovo anno sociale dell’associazione , tutti presenti per portare omaggio ad un amico , ad un Servitore dello Stato tanto amato e tanto ricordato da chi lo ha conosciuto.

L’iniziativa è patrocinata dal Garante Regionale dell’infanzia e dall’Istituto italiano Anticorruzione, con la collaborazione del Tribunale dei Minori.

Oltre i famigliari saranno con noi illustri relatori :

Il Presidente della Corte di Appello Luciano Gerardis, il Presidente del Tribunale dei Minori Roberto Di Bella, la Prof.ssa Carmela Salazar docente di Diritto Costituzionale presso l’università Mediterranea, la Dott.ssa Maria Giuseppina Garreffa Magistrato Responsabile Servizio Sociale per i minorenni, l’Avv. Concettina Siciliano Responsabile Scientifico Istituto Italiano Anticorruzione e tanti altri ancora.