Domenica 29 ottobre 2017 alle ore 17.00 verrà inaugurata presso il Palazzo della Cultura “P. Crupi” di Reggio Calabria la mostra dell’artista Marco Palazzo, giovane fotografo di origini siciliane che vive e lavora a Terni.

Interverranno il Consigliere Metropolitano delegato alla Cultura dott. Filippo Quartuccio, la Responsabile del Palazzo della Cultura, dott.ssa Anna Maria Franco e lo stesso artista che commenterà gli aspetti e ne illustrerà motivazioni e dinamiche.

La Mostra sarà fruibile al pubblico fino a sabato 11 novembre 2017.