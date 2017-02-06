Al ‘Panella-Vallauri’ la presentazione del progetto Delta

Un progetto da 750mila euro per l'occupabilità dei giovani tra i 14 e i 25 anni, con start-up, laboratori e partner del territorio

Martedì 7 febbraio 2017, verrà presentato alla stampa il Progetto DELTA, Distretti Ecosostenibili e Laboratori Territoriali per l’Autoimprenditorialità.

Il progetto, finanziato per 750.000 dal MIUR, ha ricevuto la miglior valutazione fra i tre approvati in Calabria, su un totale nazionale di 58 progetti.

Le finalità: lavoro per i giovani e i NEET

Il Progetto DELTA, attraverso il collegamento tra il sistema dell’istruzione e le realtà produttive territoriali, ha come finalità quella di creare un ambiente a sostegno dell’occupabilità per i giovani disoccupati (14-25 anni) ed i NEET, giovani che non studiano e non lavorano. Una sinergia urgente e necessaria in una realtà, nella quale il 65,1% dei giovani (tra i 14 e i 25 anni) risulta disoccupato (dati Eurostat 2016).

Obiettivo del progetto è quello di contribuire alla formazione di figure professionali nel settore energetico, ambientale, e della mobilità sostenibile. Attività volte al miglioramento ed alla valorizzazione della vocazione turistica del territorio in un’ottica di sostenibilità ambientale.

Una struttura imprenditoriale aperta al territorio

A tal fine, è prevista la realizzazione di una struttura imprenditoriale aperta al territorio, agli enti pubblici e privati e ad alle aziende, capace di produrre beni (bici elettriche, stazioni di ricarica, impianti fotovoltaici, stalli per bici, pensiline, oggetti con materiale plastico di scarto, impianti per lo storage di energia da fonti rinnovabili) e servizi (App per il bike sharing, stampa e grafica, sistemi per il controllo e le telecomunicazioni, misure di compatibilità elettromagnetica).

A conclusione del primo triennio di attività, il progetto DELTA prevede la promozione di una competizione tra progetti innovativi d’impresa nel settore tecnologico. L’obiettivo è di sostenere la nascita e lo sviluppo di 3 start-up ad elevato contenuto innovativo e con un’idea imprenditoriale convincente. Il premio consisterà in un finanziamento di € 5.000,00 per ogni start-up.

I partner e gli enti coinvolti

L’elenco dei soggetti in partenariato, a vario titolo, con l’ITT “PANELLA-VALLAURI” è riportato di seguito:

IISS OPPIDO MAMERTINA (RC), IPALB – TUR di Villa S. Giovanni (RC), IC TELESIO di Reggio Calabria (RC), IC ALVARO GEBBIONE di Reggio Calabria (RC), IC NOSSIDE PYTHAGORAS di Ravagnese (RC), IC GALLICO BOCCIONI di Reggio Calabria (RC).

Con il coinvolgimento dei seguenti Enti Locali: Provincia di Reggio Calabria, Comune di Reggio Calabria, Comune di Santo Stefano (RC) e dei seguenti Enti Pubblici Ente Parco dell’Aspromonte, Università per Stranieri “Dante Alighieri”.

In collaborazione con:

ITS per l’Efficienza Energetica di Reggio Calabria; ATAM spa – Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana; Associazione APS ESPERO di Reggio Calabria; ECOLANDIA S.c.a.r.l. – Parco ludico tecnologico ambientale; REDEL s.r.l. di Reggio Calabria; Azienda METALMECCANICA FALCONE S.r.l. di Reggio Calabria; Cooperativa Sociale PIMLICO S.C.S. di Ferrara; MANCOM Consulenze di Acqui Terme (AL); NET S.c.a.r.l. Ente Gestore del Polo di Innovazione Regionale “Ambiente ed Energia” di Reggio Calabria; REDEL Servizi di Reggio Calabria; FMB Tubes di Polistena; KG Marketing di Reggio Calabria; KUPANDA.net di Reggio Calabria.

Gli interventi alla presentazione

Interverranno la Prof.ssa A.Nucera DS dell’ITT “Panella Vallauri”, il Dott. G. Raffa ex Presidente della Provincia, Il Dr G.Marino – Assessore alla Mobilità sostenibile del Comune di Reggio Calabria, il Dr. E.Lamberti-Castronuovo – Assessore Città Metropolitana, la prof.ssa F. Fedele DS dell IC Nosside-Pythagoras, la prof.ssa M. A. Barbalace DS IPALB-TUR, il Prof. G. Bombino – Presidente Ente Parco d’Aspromonte, l’Ing. A. Garescì – ITT “Panella Vallauri”, U. Barreca – AD Redel Energia.