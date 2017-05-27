Al “Panella-Vallauri” l’evento ‘Forme e Stili’
Il sistema Moda del Panella-Vallauri presenta Forme e Stili lunedì 29 maggio nell'Aula Magna, con la Camera Regionale della Moda
27 Maggio 2017 - 16:56 | di Pasquale Romano
Il sistema Moda dell’Istituto Tecnico settore Tecnologico “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria, in collaborazione con la Camera Regionale della Moda, in chiusura di anno scolastico, presenterà lunedì 29 maggio 2017, alle ore 17.00 presso l’Aula Magna di istituto, l’evento FORME E STILI.
L’evento sarà a cura del Laboratorio di Moda di Istituto, diretto dalle docenti Antonella D’Agostino e Margherita Campolo, in collaborazione con il Laboratorio Sartoriale Pomeridiano sotto la direzione di Renè Bruzzese e Cheren Surfaro e con la Sartoria Sociale e Resistente di Domenico Tramontana.
L’appuntamento è per lunedì 29 maggio, presso l’Aula Magna dell’ITT “Panella-Vallauri” di Via Emilio Cuzzocrea n°22 a Reggio Calabria, alle ore 17.00.
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