Al “Panella-Vallauri” l’evento ‘Forme e Stili’

Il sistema Moda dell’Istituto Tecnico settore Tecnologico “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria, in collaborazione con la Camera Regionale della Moda, in chiusura di anno scolastico, presenterà lunedì 29 maggio 2017, alle ore 17.00 presso l’Aula Magna di istituto, l’evento FORME E STILI.

L’evento sarà a cura del Laboratorio di Moda di Istituto, diretto dalle docenti Antonella D’Agostino e Margherita Campolo, in collaborazione con il Laboratorio Sartoriale Pomeridiano sotto la direzione di Renè Bruzzese e Cheren Surfaro e con la Sartoria Sociale e Resistente di Domenico Tramontana.

L’appuntamento è per lunedì 29 maggio, presso l’Aula Magna dell’ITT “Panella-Vallauri” di Via Emilio Cuzzocrea n°22 a Reggio Calabria, alle ore 17.00.