Parco archeologico di Bova:’per ricordare… e non dimenticare’
Il 4 febbraio al Parco Archeologico Archeoderi di Bova Marina la proiezione di Storia di una ladra di libri e un dibattito per la Giornata della Memoria
02 Febbraio 2018 - 11:05 | di Eva Curatola
Domenica 4 febbraio 2018, alle ore 16.00, presso il Parco Archeologico “Archeoderi” di Bova Marina (Reggio Calabria), verrà celebrata la Giornata della Memoria con una rappresentazione cinematografica e un dibattito al fine di “Ricordare … e non dimenticare”.
Il programma prevede la proiezione del film Storia di una ladra di libri e relativo dibattito.
Interverranno:
Rossella Agostino, direttore Museo e Parco Archeologico “Archeoderi”;
Rocque Pugliese: responsabile per la Calabria Comunità Ebraica di Napoli;
Mafalda Tringali: presidente cooperativa Clevers;
Micheletta Bruna: docente in materie letterarie;
Ollio Maria Luisa: pedagogista.
L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa Clevers, che cura i Servizi aggiuntivi del Parco Archeologico di Bova Marina, in collaborazione con il Polo Museale della Calabria.
Il Museo e Parco Archeologico “Archeoderi” di Bova Marina (Reggio Calabria), afferisce al Polo Museale della Calabria diretto da Angela Acordon.
Per ricordare … e non dimenticare
Museo e Parco Archeologico “Archeoderi” – Bova Marina (Reggio Calabria)
Domenica 4 febbraio 2018 – Ore 16.00
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