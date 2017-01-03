Al Planetarium Pythagoras ‘Journey to Mars – destinazione Marte’

Stasera, 3 gennaio alle ore 21.00, al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria l’Ing. Giuseppe D’Agostino terrà una conferenza dal titolo: “JOURNEY TO MARS – DESTINAZIONE MARTE”.

Il relatore parlerà delle principali missioni spaziali con destinazione il pianeta rosso indicando importanti dettagli sulla missione ExoMars 2016, in cui l’Italia ha avuto un ruolo molto rilevante, soffermandosi sulle cause dello schianto del lander Schiaparelli ed evidenziando i motivi per i quali questa è da ritenersi una “missione compiuta” e non un fallimento.

Infine il conferenziere tratterà delle missioni future: ExoMars 2018 e l’ammartaggio umano nel 2030.