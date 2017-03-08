Al ‘Polimeni’ il campionato di Dama Internazionale

Domenica 5 marzo si è svolto nella splendida cornice del Circolo del Tennis Rocco Polimeni, il Campionato Provinciale di Dama Internazionale, insieme al primo torneo esordienti per ragazzi della nostra città.

Ampia è stata la partecipazione alle due manifestazioni alla presenza del Predidente del Circolo del Tennis Ing Igino Postorino ,

Del delegato Regionale Fid Ing . Giorgio Ghittoni e del delegato Provinciale Fid Salvatore Laganà. Raggiunge il podio al campionato Provinciale Domenico Fabbricato primo classificato, al secondo posto Vincenzo Sgro’ ed al terzo Antonino Cilione, Presidente del Circolo Damistico il Bianco e il nero.

Domenico Fabbricatore e Vincenzo Sgro’ ,insieme a Natale Laganà fanno parte del Circolo Damistico Nuovi Orizzonti, Presieduto.da Giorgio Ghittoni , e sono Campioni Italiani di categoria e difenderanno il loro titolo al 35 campionato giovanile che si terrà a Reggio Calabria dal 12 al 14 aprile.