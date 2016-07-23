Al Polimeni la 2^ edizione della Rassegna di Danza ‘Città dei Bronzi’

Domenica 24 luglio al Circolo del Tennis Rocco Polimeni la seconda edizione della rassegna, aperta a scuole e associazioni di danza e ai danzatori diversamente abili

Si terrà domenica 24 luglio alle ore 20,00 presso il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” la 2^ edizione della Rassegna di Danza “Città dei Bronzi” organizzata congiuntamente dall’ Associazione Culturale Anassilaos, dallo stesso Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”, dalla Camera Regionale Arti e Moda Calabria (CRAM) e dall’ Associazione Progetti Idee e ideata dall’Avv. Clelia Scarano.

La rassegna, aperta a tutte le scuole ed associazioni di danza, nasce con l’intento di individuare nuovi talenti, per creare un’occasione di incontro/confronto e un momento di crescita artistica tra le varie scuole, a conferma del ruolo formativo della danza sportiva che, portatrice di valori quali l’inclusione e l’integrazione, riesce a creare sinergie di grande rilevanza sul piano sociale. In questa edizione è prevista, non a caso, la partecipazione di danzatori diversamente abili, la cui presenza testimonia la potenzialità della danza quale linguaggio universale, veicolo di comunicazione tra le diversità e fonte di arricchimento morale e spirituale.

I ragazzi di AGIDUEMILA sono l’unica compagnia che svolge danceability sul territorio calabrese. Ciò a consentito loro di essere conosciuti nel nostro Paese e a rappresentare l’Italia, come danzatori di danza contemporanea danceability ai campionati europei dello scorso anno a Rossano in occasione dell’European Day of Integrated Sport.