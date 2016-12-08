La Compagnia dei Talenti porta in scena il 22 dicembre al Politeama di Gioia Tauro il musical La Bella e la Bestia, tra musiche coinvolgenti, costumi e coreografie

Il 22 Dicembre, alle ore 21:00 la Compagnia dei Talenti metterà in scena al cineteatro Politeama di Gioia Tauro, il musical “ La Bella e la Bestia”, tratto dal celebre cartone animato della Disney più amato di sempre.

A 25 anni dal suo debutto nelle sale, la Compagnia dei Talenti ha voluto celebrare questo intramontabile classico amato da grandi e piccoli.

La trama del musical

La storia narra la vicenda di un principe viziato ed egoista,incapace di guardare la bellezza del cuore e, per questo, tramutato da una fata in un’orribile bestia. La maledizione è scagliata non solo sul ragazzo, ma anche sul castello in cui vive e sui suoi abitanti, costretti così ad essere tramutati in oggetti. La fata fa dono al principe di una rosa,che segna lo scorrere del tempo sfiorendo, e di uno specchio magico, come unica finestra sul mondo esterno.

Non molto distante dal castello ormai incantato, vive una ragazza, Belle, diversa dallo stereotipo di ragazza giuliva e sciocca del tempo. Ella infatti ama leggere, è affascinata da tutto ciò che la circonda, ma soprattutto ha il cuore buono. Spaventata per l’improvvisa scomparsa del padre, Belle si avventura nel bosco e giunge nel castello incantato dove incontra la temuta Bestia. Preoccupata per l’incolumità del padre, che era tenuto prigioniero proprio in quel castello, Belle si offre di prendere il suo posto! Tuttavia, dopo un iniziale spavento, Belle ha modo di conoscere gli oggetti incantati : Lumiere, il simpatico candelabro; Tockins, il risoluto orologio; Mrs Bric, la saggia teiera ed il suo figliolo, Chicco,mutato in tazzina; la sensuale Piumina e l’amabile Armadio.

Scopre inoltre che la Bestia non è così cattiva come tutti la descrivono. Riuscirà la Bestia a guardare la bellezza del cuore? L’incantesimo verrà spezzato?

Musiche, costumi e coreografie

Musiche coinvolgenti in un tripudio di luci e colori. Costumi di scena magistralmente cuciti danno vita ai personaggi, coreografie travolgenti che invitano a ballare fanno da cornice ad un musical che vale la pena di essere visto! L’appuntamento è per giovedì 22 Dicembre. Cosa aspetti?

INTERPRETI:

La Bestia: Giulio Franco

Belle: Alessia Scordo

Lumiere: Teresa Surdo

Tockins: Egle Pinto

Gastone: Giuseppe Catalano

Le Tont: Domenico Scarfò

Mrs. Bric: Mariacarmela Catalano

Spolverina: Noemi Pinto

L’Armadio: Maria Teresa Gioffrè

Chicco: Lara Macrì

Maurice: Andrea Stalteri

Medico: Antonello Di Bianco

Il Principe: Alex Iannì

Le ragazze di Gastone: Isabella Cordopatri – Elisea Maio

Corpo di ballo: Alessia Catalano, Aurora Maiolo, Giorgia Maiolo, Lara Caccamo, Lorenza Barrese, Mariarita Carlino, Martina Speranza.

Regia di: Maurizio Pinto

Scenografie di: Raffaele Giovanni Macrì

Coreografie di: Teresa Surdo

Costumiste: Rosetta De Masi – Concetta Lattari

Arrangiamento musicale : Dott. Aldo Borgese