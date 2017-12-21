Al Popilia Country Resort la terza tappa di ‘Sport per tutti’
Dopo Catanzaro e Reggio Calabria, il convegno promosso dal consigliere regionale Nucera arriva a Maierato
21 Dicembre 2017 - 09:36 | di Vincenzo Comi
Terzo appuntamento con il convegno “Sport per tutti”. Dopo le iniziative tenutesi recentemente a Catanzaro e Reggio Calabria, prosegue il cammino intrapreso, in primo luogo, dal consigliere regionale con delega allo Sport, Giovanni Nucera.
E sarà proprio quest’ultimo ad aprire i lavori del terzo convegno tematico che si terrà oggi pomeriggio, alle ore 18, al Popilia Country Resort di Maierato.
Un confronto aperto con i rappresentanti di federazione della regione, con le associazioni di categoria, con gli enti di promozione sportiva. All’iniziativa interverranno, tra gli altri, il presidente della regione Calabria Mario Oliverio, il consigliere regionale Michelangelo Mirabello, e il presidente della Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Filippo Callipo.
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